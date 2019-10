Tenta di strangolare la moglie, poi cerca di buttarsi dalla finestra: arrestato

Stava per essere brutalmente strangolata dal marito, ma è riuscita a liberarsi e, con l'aiuto tempestivo di una vicina di casa, a sfuggire alla violenza dell'uomo. L'aggressione è avvenuta nella mattinata di mercoledì 23 ottobre 2019 in via Scalini a Como, all'interno dell'abitazione dei due coniugi, entrambi di nazionalità italiana.

Stando alla ricostruzione fornita dalla donna, l'uomo l'avrebbe aggredita nella stanza da letto poco prima che lei uscisse da casa per recarsi al lavoro. Per cause ancora da chiarire, lui l'ha afferrata per il collo stringendo forte, quindi, spingendola, l'ha fatta cadere a terra e poi colpita, facendole sbattere violentemente la testa contro il pavimento, tra le urla e i tentativi di difesa di lei. A quel punto, l'uomo ha tentato di afferrare un pesantre oggetto di ferro, ma la moglie è riuscita a divincolarsi e a gridare aiuto dal terrazzino di casa. La sua disperata richiesta è stata udita da una vicina che, senza esitazioni, ha raggiunto l'appartamento in cui si stava consumando l'aggressione ed ha aiutato la donna a sfuggire al marito e a guadagnare l'uscita.

Gli agenti delle Volanti della Questura di Como intervenuti sul posto hanno subito notato sulla donna evidenti segni dell'aggressione ed allertato un'abulanza per il suo trasferimento in ospedale. Soccorsa in codice giallo, la donna è stata poi sottoposta alle cure del caso e giudicata guaribile in sette giorni.

L'uomo, di 66 anni d'età, in precarie condizioni psichiche, dopo aver confermato le proprie evidenti responsabilità, ha cercato di lanciarsi da una finestra ma è stato prontamente bloccato dagli operatori di Polizia. Accompaganto quindi in Questura, è stato arrestato per tentato omicidio e maltrattamenti in famiglia e denunciato per violenza a pubblico ufficiale.