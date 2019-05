Como, riapre il Tempio Voltiano: gli orari

Riapre venerdì 3 maggio 2019 il Tempio Voltiano di Como, chiuso da fine marzo per danni causati dal vento.

La riapertura, come comunicato dal Comune, con gli stessi orari e condizioni precedenti. Sono stati rimossi i vetri pericolanti che in seguito al vento forte dello scorso 25 marzo avevano reso necessaria la chiusura al pubblico per ragioni di sicurezza.

Orari di apertura: da martedì a domenica: ore 10 - 18. Ultimo ingresso ore 17,30