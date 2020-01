Taxista derubato nella notte in centro Como: 2 minorenni tra gli arrestati

Quattro ragazzi hanno derubato un taxista in centro Como ma sono stati arrestati. E' accaduto nella notte tra il 7 e l'8 gennaio 2020, appena dopo mezzanotte. I quattro giovani, due dei quali minorenni di 17 anni (un italiano e un marocchino) hanno chiesto di essere accompagnati a Monza. Visto il lungo tragitto l'autista ha chiesto un anticipo sulla tariffa della tratta. I giovani hanno detto di essere sprovvisti di denaro contante e si sono fatti accompagnaere a un bancomat. Due di loro sono scesi dal taxi e si sono avvicinati al bancomat, poi hanno finto di avere difficoltà a prelevare e con una scusa hanno indotto il taxista ad uscire dall'auto. E' a quel punto che gli altri due rimasti in auto (tra i quali una ragazza di 19 anni) si sono dileguati dopo avere sottratto il portafoglio del taxista con l'incasso della serata.

La vittima del furto ha rincorso i due ragazzi fuggitivi e in piazza Vittoria è riuscito ad acciuffare la ragazza e nel contempo a chiamare le forze dell'ordine. Sono intervenute le volanti della polizia che hanno rintracciato i due ragazzi minorenni che si nascondevano in un vicino cespuglio. Il quarto ragazzo è riuscito invece a far pedere le proprie tracce. I tre giovani sono stati arrestati. La ragazza è stata processata con rito direttissimo mentre i due 17enni sono stati condotti al tribunale dei minori di Milano. Si indaga per assicurare alla giustizia il quarto componente della gang.