Targa falsa e arnesi da scasso in auto: denunciati a Gravedona tre uomini

Una targa falsa per coprire quella originale e una serie di arnesi da scasso e guanti nascosti in auto. E' quanto trovato dai carabinieri di Menaggio quando hanno fermato il 1° novembre 2018 un suv bianco a Gravedona ed Uniti. A bordo del veicolo c'erano tre torinesi di 21, 29 e 50 anni. Tutti e tre sono stati denunciati a piede libero peruso di atto falso e possesso ingiustificato di grimaldelli. I carabinieri stanno indagando per verificare il loro coinvolgimento in alcuni furti compiuti nella zona dell'alto lago e non solo. In macchina sono stati trovati guanti da lavoro, un'asta metallica con punta artefatta e un attrezzo multiuso.