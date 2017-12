Surfista soccorso nel lago a San Siro

Un surfista 45enne dell'alto lago è stato soccorso sabato 23 dicembre 2017 a San Siro, frazione Rezzonico.

Secondo quanto si è potuto apprendere, l'uomo non aveva più la forza di issare la vela e rientrare dal luogo di partenza.

Sul posto, allertati dal 118, sono intervenuti i vigili del fuoco, i carabinieri di Menaggio e quelli di Dongo.

Il surfista è stato tratto in salvo con l'aiuto di un gommone. Sono stati poi recuperati anche tavola e vela.

L'uomo, soccorso da un'ambulanza della croce rossa di Menaggio, ha rifiutato il ricovero in ospedale.