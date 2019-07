Giovane surfista in difficoltà nel lago salvata dalla polizia

Una ragazza tedesca di 16 anni è stata salvata dalla squadra nautica della Polizia di Stato nel primo pomeriggio del 30 luglio 2019. La giovane surfista era in mezzo all'acqua in alto lago insieme ad altri amici. La pattuglia nautica ha notato che il gruppo di surfisti era in difficoltà e si è avvicinata a loro per capire quale fosse la gravità della situazione. Effettivamente la 16enne era stremata a causa dei continui tentativi di tornare a riva nonostante il forte vento che la spingeva sempre lontano dalla riva. Gli agenti di polizia le hanno prestato soccorso e l'hanno fatta salire a bordo della propria imbarcazione. La ragazza è stata portata a riva sana e salva.