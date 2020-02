Coronavirus, suora grave al Sant'Anna: ha 89 anni ed è stata a Codogno

Ha 89 anni ed è stata a Codogno per prestare la sua opera di volontariato: è una delle pazienti ricoverate all'ospedale Sant'Anna perché contagiata da coronavirus. Si tratta di una suora che vive nell'Erbese. La donna è stata portata all'ospedale per una polmonite che si è scoperto poi essere causata dal Covid-19.

In tutto sono tre i casi registrati nel Comasco. Dopo l'84enne di Lipomo (poi trasferito al Manzoni di Lecco) è stato portato all'ospedale Sant'Anna anche un anziano di Solbiate.