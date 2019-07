Cermenate, si spara davanti al bar: morto 32enne

Un giovane uomo si è tolto la vita intorno alle 17 in mezzo alla strada a Cermenate. L'uomo aveva 32 anni: si è sparato davanti al bar La Pianta situata in via Caio Plinio, all'angolo con la Statale dei Giovi. Sono intervenute un'ambulanza della Croce Rossa di Cermenate e un'automedica ma per l'uomo non c'è stato niente da fare. Una ragazza di 22 anni è stata anch'essa soccorsa: era sotto sotto shock dopo avere assistito suo malgrado alla tragica scena.

L'uomo, residente a Cermenate, si è sparato con un fucile a canne mozze che deteneva illegalmente. Era noto alle forze dell'ordine per precedenti penali per droga e furti. L'estremo gesto sembra riconducibile a problematiche pischiche che affliggevano da tempo l'uomo.