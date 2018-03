Morto ragazzo di 17 anni investito da un treno a Carugo

Dramma nei pressi della stazione di Carugo-Giussano poco prima delle ore 16 di domenica 18 marzo 2018: un ragazzo si è buttato sotto un treno uccidendosi. Il giovane aveva 17 anni. Inutile òla prontezza con la quale alcuni testimoni hanno lanciato l'allarme, il ragazzo è praticamente morto sul colpo, prima dell'arrivo dei mezzi di soccorso della Croce Bianca di Mariano Comense. Dalle prime informazioni apprese sembra che per i carabinieri non ci siano dubbi sulle modalità del fatale incidente: si sarebbe trattato di suicidio. Le corse del pomeriggio in transito sulla linea che passa dalla stazione di Carugo hanno subito gravi ritardi o sono state soppresse.

