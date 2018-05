Como, giovane di 25 anni trovato morto in un furgone a Monte Olimpino

Un ragazzo di 25 anni è stato trovato morto a Como in un furgone parcheggiato in Largo Ceresio, nel quartiere di Monte Olimpino. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e gli operatori del 118 che hanno constatato il decesso del ragazzo. La polizia della Questura di Como ha eseguito rilievi e indagini ma sembra che non ci siano dubbi: si sarebbe trattato di suicidio. Infatti, all'interno del furgone è stata trovata una bombola di gas che il giovane avrebbe usato per saturare l'ambiente interno del veicolo. Il giovane è morto per soffocamento.