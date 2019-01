Studente minaccia di buttarsi dalla finestra della scuola: ambulanza e polizia alla Magistri Cumacini

Attimi di paura e concitazione alla scuola Magistri Cumacini di via Colombo a Como: un ragazzo di 16 anni ha minacciato di buttarsi dalla finestra. Compagni e docenti hanno lanciato subito l'allarme e in pochi minuti sul posto sono intervenute un'ambulanza e un'automedica insieme a una pattuglia della squadra volanti della polizia. Il ragazzo, stando alle prime informazioni, non avrebbe fatto neanche in tempo a sporgersi dalla finestra perché i compagni di classe lo hanno bloccato prima che raggiungesse il davanzale.

Le motivazioni del gesto del giovane sono al momento sconosciute. Infatti, non si conoscono i dettagli dell'episodio: l'istituto mantiene uno stretto riserbo. Ad ogni modo l'intervento di soccorso si è concluso in modo positivo.