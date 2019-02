Si toglie la vita davanti all'ospedale Sant'Anna: lo trovano ore dopo

Dramma all'ospedale Sant'Anna di San Fermo della Battaglia: un uomo si è tolto la vita alle 3 del mattino di venerdì 15 febbraio 2019 lanciandosi dal parapetto del vano di servizio che si trova davanti all'ingresso principale dell'ospedale, accanto alla fermata dell'autobus. Si tratta di quell'area delimitata da ringhiere adibita a zona fumatori all'esterno della struttura, davanti all'ingresso del bar. Un vano che dà luce ai servizi del piano -1, uno spazio largo e profondo circa 4 metri.

L'uomo (un 49enne che non era un paziente ricoverato nella struttura) è caduto in un punto poco visibile e il suo corpo è stato notato solamente molte ore dopo da un signore che si era appoggiato al parapetto per fumare una sigaretta. La ricostruzione di quanto accaduto è stata possibile grazie alla videosorveglianza.

Subito è scattato l'allarme, ma per l'uomo purtroppo non c'è stato nulla da fare.