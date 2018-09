Dramma a Cermenate: uomo si toglie la vita dandosi fuoco nel furgone

Dramma a Cermenate dove un uomo è stato trovato morto nel proprio furgone intorno a mezzogiorno del 22 settembre 2018. Secondo le indagini condotte dai carabinieri l'uomo si sarebbe tolto la vita dando fuoco a se stesso all'interno del veicolo. Il dramma si è consumato all'interno di un parcheggio in una zona commerciale lungo la Statale dei Giovi. L'uomo, artigiano di 60 anni, aveva la propria attività nella zona. Per lui non c'è stato nulla da fare nonostante l'intervento dell'ambulanza e dell'elicottero del 118. Il medico non ha potuto fare altro che constatare il decesso. L'uomo aveva annunciato il suo estremo gesto in un biglietto scritto di suo pungo.