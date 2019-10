Tragedia a Grandate: un ragazzo di 18 anni si toglie la vita buttandosi dalla torretta dell'acquedotto

Una drammatica mattina quella dell'8 ottobre 2019 a Grandate. Poco dopo le ore 9.30 il corpo di un ragazzo di 18 anni è stato trovato privo di vita ai piedi della torre dell'acquedotto comunale, nei pressi di via Felice Pusterla. Secondo la ricostruzione dei carabinieri della compagnia di Cantù il ragazzo, residente a Colverde, si sarebbe tolto la vita buttandosi dalla torretta. Un tuffo nel vuoto per oltre venti metri che non ha lasciato scampo al giovane. Non sono state rese note le motivazioni dell'estremo gesto.