Como, controlli anti-droga in via Milano: fermati due studenti di 15 anni

La squadra mobile della Questura di Como ha fermato due ragazzi di 15 anni, entrambi studenti di un istituto del centro città, nel corso di un controllo finalizzato alla prevenzione dell'uso di sostanze stupefacenti tra gli studenti. Il "blitz" è stato effettuato in via Milano intorno alle 7.50 del 12 febbraio 2020. La polizia ritiene infatti che in questa via e in questo orario spesso avviene lo spaccio di sostanze stupefacenti tra minorenni.

Gli agenti dopo avere osservato il comportamento di due ragazzini li hanno fermati trovandoli in possesso di modiche quantità di marijuana (1,82 grammi e 3,63 grammi) ritenuti essere per uso personale. I due studenti sono stati segnalati alla Prefettura e affidati ai genitori.