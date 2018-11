Striscione alla scuola media di Grandate per Daniela Porta, la professoressa morta nell'incidente di Parè

Un grande striscione affisso proprio sopra l'ingresso principale della scuola media "Luigi Carluccio" di Grandate per ricordare Daniela Porta, 48 anni di Cavallasca, la professoressa di educazione artistica morta nel tragico incidente avvenuto a Parè mercoledì 14 novembre 2018.

Lo hanno realizzato i suoi studenti per onorare l'amata docente, così drammaticamente scomparsa: "Forse in paradiso c'era bisogno di un'artista", così recita lo striscione, ricalcando le parole scritte dalla dirigente scolastica Raffaella Piatti e pubblicato il giorno dopo l'incidente sul sito dell'istituto comprensivo Cucciago-Grandate- Casnate. La scuola ha vissuto una giornata di lutto, con le lezioni annullate e i ragazzi riuniti in palestra.

Nelle scorse ore la preside, compagna di liceo di Daniela Porta, ha pubblicato un nuovo commovente annuncio.

Lo pubblichiamo integralmente.