Strage di Erba, per Azouz Marzouk Olindo e Rosa non sono colpevoli

"Olindo Romano e Rosa Bazzi non sono colpevoli". Ne è convinto Azouz Marzouk, marito di Raffaella Castagna e padre del piccolo Youssef, trucidati insieme alla madre di lei, Paola Galli, e alla vicina di casa Valeria Cherubini, l'11 dicembre 2006 nel corso di quella che è diventata nota come "la strage di Erba".

Azouz, in un primo momento sospettato di essere l'artefice della mattanza di via Diaz, è convinto che non possano essere stati i coniugi Romano a sterminare la sua famiglia, a uccidere la vicina di casa e a ferire gravemente Alberto Frigerio, uno dei sopravvisssuti diventato, poi, testimone chiave del processo che ha condannato Rosa e Olindo.

A ripercorrere tuttele fasi del processo e a sviscerare tutti i dubbi che attanagliano non solo Azouz Marzouk ma anche i legali della difesa, da sempre sostenitori dell'innocenza di Olindo e Rosa, sarà la trasmissione "Tutta la verità" in onda il 10 aprile 2018 sul Nove. Sarà lo stesso Marzouk a spiegare i suoi dubbi e perché, secondo lui, i coniugi tuttora in carcere non possano essere i responsabili della strage. Troppe incongruenze tra gli elementi del processo, dall'altezza di Olindo e Romano a quelle ferite precise, eseguite con una particolare tecnica al collo di ciascuna delle vittime.