Crollo di una strada a Cernobbio: Rovenna è isolata

Una strada è crollata a Cernobbio. Nella serata del 20 novembre 2019 un tratto di strada in via per Bisbino ha ceduto crollando e lasciando isolata la frazione di Rovenna. Infatti, per sicurezza è stata interrotta la viabilità a tutti i veicoli. Il crollo ha causato anche il danneggiamento di una tubazione del gas. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco per mettere in sicurezza l'area. Non si sono registrati feriti.