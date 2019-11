Como, cede la strada: camion sprofonda in via Carso

La strada cede mentre passa un camion: è successo nella mattina del 9 novembre 2019 in via Carso a Como. Un veicolo di Aprica (la ditta che si occupa del ritiro e smaltimento dell'immondizia per il Comune di Como) è rimasto incastrato con le ruote del lato destro sprofondate nell'asfalto. Il manto stradale si è aperto ingoiando le ruote. Il camion è rimasto, dunque, inclinato sul lato lato destro imposibilitato e muoversi. Sono stati allertati i vigili del fuoco per disincastrare il veicolo e valutare rischi di ulteriori cedimenti.