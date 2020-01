Stazione di Locate Varesino, mostra i genitali a una 20enne: arrestato

I carabinieri della stazione di Mozzate hanno arrestato, in flagranza di reato, B.F., un cittadino italiano di 31 anni, con domicilio a Laveno Mombello, in provincia di Varese. Il fermo a causa degli atti osceni in luogo pubblico compiuti dall’uomo, ma anche per l’aver resistito con veemenza all’arresto.

Il fatto è avvenuto a Locate Varesino, nel pomeriggio del 20 gennaio, ma è stato reso noto soltanto oggi, 22 gennaio, dalle forze dell’ordine. Il tutto si è sfolto alla stazione ferroviaria: l’italiano ha avvicinato una studentessa di 20 anni che aspettava il treno e, dopo averla importunata, le ha mostrato i genitali.

La ragazza ha chiesto aiuto e i carabinieri sono immediatamente intervenuti, evitando un evolvere della vicenda che poteva essere molto più grave e ponendo fine a una situazione che sarà comunque traumatica per la giovane.

L’uomo, alla vista dei militari, ha tentato di fuggire correndo via, ma è stato subito raggiunto e immobilizzato dai militari, ai quali però ha opposto una decisa e violenta reazione.

L’arrestato è stato trattenuto nella camera di sicurezza e il giorno dopo processato per direttissima, ottenendo da subito gli arresti domiciliari.