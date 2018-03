Mozzate, giovane arrestato per stalking

E' finito agli arresti domiciliari P. T., 21enne di Meda, accusato di stalking ai danni della fidanzata di 19 anni residente a Mozzate. Nel pomeriggio di sabato 24 marzo 2018 i carabinieri di Mozzate hanno rintracciato il giovane e lo hanno dichiarato in arresto dopo avergli notificato l'ordinanza di custodia cautelare emessas dal gip del tribunale di Como.

Il reato che gli è contestato è di a "atti persecutori" che il giovane avrebbe posto in essere più volte nell'ultimo anno e mezzo nei confronti della ex fidanzata 19enne, del suo attuale compagno e del padre della ragazza. Le indagini hanno raccolto elementi sufficienti a delineare una lunga serie di condotte da parte del 21enne che avrebbero causato alle vittime un grave e perdurante stato d’ansia e paura, oltre ad un fondato timore per la loro incolumità".

L'arresto è stato reso necessario anche dal fatto che il giovane ha violato il "divieto di avvicinamento alle parti offese" precedentemente imposto dallo stesso giudice.