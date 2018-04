I domiciliari non lo hanno fermato: questa volta lo stalker va in carcere

E' stato ripetutamente denunciato e arrestato, finendo ai domiciliari: eppure il 22enne di Meda anziché rassegnarsi ha continuato a perseguitare la sua vittima. Il giovane stalker ha continuato a compiere atti persecutori contro la sua ex fidanzata. Nonostante sia stato sottposto agli arresti domiciliari lo scorso 24 marzo si è comportato come se nulla fosse successo.

I carabinieri di Lomazzo e Mozzate lo hanno rintracciato in una sala giochi di Mozza e lo hanno arrestato per evasione. GLi sono stati assegnati nuovamente gli arresti domiciliari ma ha di nuovo agito contro la ex fidanzata, per questo è stato ancora una volta arrestato. Questa volta, però, per lui si sono aperte le porte del carcere di Monza.