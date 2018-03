Stabio, tenta di investirlo e gli schiaccia le gambe contro un'auto: arrestato anziano

Due italiani protagonisti di un episodio che poteva finire molto male per uno dei due. E' successo a Stabio il 9 marzo 2018 intorno alle 17 in via Luvee. A seguito di una lite tra un 73enne e un 46enne, entrambi cittadini italiani domiciliati nel Mendrisiotto, l'anziano alla guida di un'auto ha cercato di investire il 46enne schiacciandogli le gambe contro una vettura parcheggiata. Sul posto sono intervenuti agenti della polizia cantonale e della polizia comunale di Mendrisio, oltre ai soccorritori del Sam che dopo aver prestato le prime cure al 46enne lo hanno trasportato in ambulanza all'ospedale.

L'ipotesi di reato nei confronti del 73enne è di tentato omicidio intenzionale e lesioni gravi.Il 46enne ha riportato ferite gravi alle gambe.