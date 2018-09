Ubriaco sputa contro i carabinieri, poi li aggredisce: arrestato a Como

Movimentato episodio in viale Lecco a Como nella notte tra domenica 2 e lunedì 3 settembre 2018: un 31enne cittadino italiano senza fissa dimora, in evidente stato di ubriachezza, ha sputato contro l'auto dei carabinieri dell’Aliquota Radiomobile del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Como in transito lungo viale Lecco. I militari hanno subito proceduto a controllare l'uomo, ma questi ha opposto ferma resistenza, tentando di colpire i carabinieri con calci e pugni e rivolgendo loro frasi oltraggiose.

Il 31enne è stato arrestato in flagranza per i reati di resistenza e oltraggio a Pubblico Ufficiale. Il processo per direttissima nella mattinata di lunedì 3 settembre.