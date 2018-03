Maxi turni da 24 ore per i vigili del fuoco: sperimentazione a Menaggio

Sperimentazione al via per i vigili del fuoco di Menaggio: da lunedì 19 marzo 2018 per i prossimi tre mesi il distaccamento di Menaggio svolgerà un orario 24/72. Ciò significa che il personale di turno effettuerà 24 ore di servizio continuativo. Si tratta di un'organizzazione del soccorso tecnico urgente autorizzata dal Ministero dell'Interno, Dipartimento Vigili del fuoco, volta a migliorare la qualità del servizio alla collettività, riducendo i tempi del passaggio di consegne nei cambi turno.