Arrestato spacciatore di cocaina in un bosco a Montano Lucino

Un uomo di 38 anni di origine marocchina è stato arrestato a Montano Lucino mentre vendeva cocaina a un cliente. L'arresto è avvenuto nella mattina del 28 gennaio 2020. I carabinieri di Lurate Caccivio stavano pattugliando la zona quando nei pressi dell'area boschiva a ridosso di via per Gironico hanno notato l'uomo intento a contrattare con un altra persona. Il pusher ha cercato di scappare ma i carabinieri sono riusciti a fermarlo e a immobilizzarlo. Addosso gli hanno trovato due involucri contenenti in tutto 3,7 grammi di cocaina. L'accusa è di detenzione di sostanza stupefacente ai fini di spaccio.