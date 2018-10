Gli parte un colpo mentre pulisce la pistola: paura in via Leoni a Como

Paura in via Leoni a Como nella serata del 10 ottobre in un palazzo nei pressi del civico 5. Uno sparo ha destato l'attenzione dei residenti che si sono spaventati. I carabinieri di COmo sono intervenuti immediatamente con diverse pattuglie e dopo un breve controllo hanno individuato l'uomo che ha sparato. Si tratta di un residente di un palazzo che stava pulendo la propria arma, detenuta con ogni probabilità per motivi sportivi. L'arma è risultata, dunque, legalmente posseduta. Mentre maneggiava la pistola è partito un colpo accidentalmente. L'uomo si trovava nel suo appartamento al quarto piano del palazzo. Il proiettile è sparato fuori dall'abitazione ma nella serata di mercoledì i militari non avevano ancora individuato il punto esatto in cui è finita l'ogiva. Ad ogni modo non si sono registrati feriti.