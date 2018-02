Spara in faccia all'operaio e fugge armato, caccia all'aggressore: il suo identikit

Giovedì mattina di sangue a Miradolo Terme, nel Pavese, l'8 febbraio 2018: un uomo di settantanove anni - un agricoltore - ha ferito con un colpo di fucile in pieno volto un uomo di quarantasette anni, sembrerebbe un dipendente della sua piccola azienda agricola. Al termine di una lite, le cui cause sono ancora tutte da chiarire, l'aggressore avrebbe imbracciato l'arma e avrebbe aperto il fuoco contro il rivale.

La vittima, colpita in faccia, è riuscita a trascinarsi fino a una villetta vicina, dove - pochi minuti prima delle sette - ha chiesto aiuto. Trasportato al San Matteo, il quarantasettenne è stato sottoposto a un delicato intervento chirurgico e si trova tuttora ricoverato in condizioni gravi, anche se non in pericolo di vita.

L'agricoltore, invece, spiegano i carabinieri del comando provinciale di Pavia, è salito a bordo della sua Chevrolet Matiz rossa e ha fatto perdere le proprie tracce.

L'identikit dell'aggressore

"È alto circa 1.67 - l'identikit diffuso dagli stessi militari -, capelli brizzolati, corporatura minuta e si sposta con un bastone stampella" e "potrebbe essere ancora armato". Le ricerche dell'uomo - segnalano i carabinieri - "sono in corso anche nelle province limitrofe, con l'aiuto di un elicottero".