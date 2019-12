Spaccio tra Svizzera e Italia: la base in un appartamento di Campione

Ieri, 9 dicembre, nel primo pomeriggio i Carabinieri di Campione d’Italia hanno denunciato per spaccio di droga G.M.F., un 32enne italiano ma residente in Svizzera, iscritto all’AIRE campionesse, e la sua compagna, M.I.G., 23enne romena. Ecco com’è andata: la polizia elvetica, nella tarda mattinata di ieri, ha arresta l’uomo per detenzione e spaccio di stupefacenti, reati avvenuti su territorio svizzero. A questo punto le autorità hanno predisposto la perquisizione dell’appartamento a Campione d’Italia in cui abitano i due. Così i nostri carabinieri hanno trovato e sequestrare circa 38 grammi di cocaina - parte della quale già confezionata in 20 sacchetti termosaldati -, alcune sostanze “da taglio”, un bilancino di precisione e 9mila franchi in contanti, somma che le autorità ritengono provenga dalla vendita della droga al dettaglio. I due avrebbero esercitato la propria attività di spacciatori, che aveva come base l’appartamento di Campione d’Italia, sia sul territorio svizzero che nell’enclave.