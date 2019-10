Spacciavano la potente shaboo tra Como, Monza e Modena: 6 arresti

I carabinieri di Como, con la partecipazione di colleghi di Modena, hanno arrestato su ordine del gip del tribunale di Monza 6 persone (5 filippini e un nigeriano) tra le province di Como, Milano e Monza. Per cinque di loro si sono aperte le porte del carcere, mentre uno è stato sottoposto agli arresti domiciliari.

I reati contestati agli arrestati sono concorso in produzione, traffico e detenzione illecita di sostanze stupefacenti o psicotrope. In pratica i sei avevano creato un "laboratorio" di produzione di shaboo. Si tratta di una sostanza sintetica costituita da cristalli di metanfetamina cloridrato che si assume in piccolissime dosi dal costo altissimo (una dose, dal peso di 0,1 gr, costa 100 euro) e provoca fin da subito effetti devastanti sul corpo e sulla mente, causando immediata dipendenza. La shaboo, chiamata anche crystal meth, è considerata una droga etnica, perchè particolarmente diffusa nelle comunità cinesi e filippine in Italia. L’operazione di questa mattina 7 ottobre 2019 è il seguito di 2 arresti eseguiti su ordine dell’autorità giudiziaria di Como nel mese di giugno per lo stesso reato.