Spaccio di marijuana: arrestato un ragazzo di Rovellasca

I carabinieri di Turate, grazie anche all'appoggio del nucleo cinofilo di Casate Novo, in provincia di Lecco, hanno arrestato ieri sera, 4 marzo, B.F., un 22enne italiano residente a Saronno, accusato di spaccio di droga.

Il fatto è avvenuto a Rovellasca, quando i militari, dopo aver completato le indagini e aver raccolto informazioni da diversi confidenti sul territorio, hanno deciso di procedere alla perquisizione del luogo dove il giovane vive. È qui che i carabinieri hanno trovato - in una scatola nascosta sotto il letto della sua camera - un sacchetto con 255 grammi di marijuana, un bilancino di precisione, tutto il materiale per il confezionamento delle singole dosi e appunti legati all’attività di vendita di sostanze stupefacenti.

Il ragazzo si trova attualmente al carcere del Bassone e attende di essere sentito dai magistrati.