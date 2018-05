Spaccio di Marijuana ad Alzate Brianza: denunciato ragazzo di 19 anni

I carabinieri della compagnia di Cantù hanno bloccato un'attività di spacio che stava avendo luogo giovedì sera, intorno alle 20.30, in via Redipuglia ad Alzate Brianza. I militari sono intervenuti su segnalazione di alcuni cittadini che lamentavano la pèresenza di un sospetto gruppo di ragazzi.

I carabinieri sono riusciti a bloccare immediatamente tutti i giovani per poi procedere alla loro identificazione e al loro controllo. Uno di loro, B. T. di 19 anni di Inverigo, è stato trovato in possesso di mezzo etto di marijuana e hashish. E' stato denunciato per il reato di detenzione di sostanze stupefacenti.

Sulle altre tre persone controllate, tutti giovanissimi residenti ad Alzate Brianza, sono stati rinvenuti spinelli e hashish. Tutti sono stati segnalati alla Prefettura di Como quali assuntori di stupefacenti.