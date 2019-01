Spaccio a Como, butta droga e coltello all'arrivo della polizia: arrestato in piazza San Rocco

Un 25enne somalo arrestato e un altro segnalato per reati legati allo spaccio di droga: è successo in piazza San Rocco a Como nella serata di martedì 8 gennaio 2019 nell'ambito dell'attività di prevenzione e controllo del territorio svolta dalle Volanti della Polizia di Stato. Una zona, quella di piazza San Rocco, al centro dell'attenzione anche in passato per la presenza di stranieri, con interventi del Comune per impedire che i migranti stazionino nell'area.

Intorno alle 20 passando da piazza San Rocco un equipaggio della Squadra Volante ha notato un ragazzo che, con fare sospetto, alla vista della Polizia cercava di allontanarsi con passo spedito. Gli agenti hanno quindi deciso di procedere ad un controllo ma, appena si sono avvicinati, il ragazzo ha lasciato cadere un coltello e un pacchetto di fazzoletti, all’interno del quale sono stati poi rinvenuti circa 9 grammi di sostanza stupefacente. Alla richiesta dei Poliziotti di fornire spiegazioni il giovane ha negato di essere il proprietario: la sua agitazione non ha convinto però i poliziotti che hanno deciso di procedere ad una perquisizione. Addosso al ragazzo hanno trovato 360 euro in banconote di diverso taglio.

Accompagnato in Questura per gli accertamenti di rito, il giovane, A. R. M. le due iniziali, cittadino somalo di 25 anni regolare sul territorio nazionale e privo di precedenti, è stato denunciato per porto di armi o oggetti atti a offendere (reato previsto dall’art. 4 della Legge 110/75) e arrestato per spaccio ai sensi dell’art. 73 comma 1 del D.P.R. 309/90. L'uomo si trova ora nel carcere Bassone di Como. L’Ufficio Immigrazione valuterà ora la sua posizione amministrativa.

Nella stessa serata, sempre in Piazza San Rocco, un altro cittadino straniero, H. A. di 20 anni, regolare sul territorio nazionale, è stato segnalato come assuntore ai sensi dell’art. 75 D.P.R. 309/90.