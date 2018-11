Spaccio ai giardini a lago di Como, arrestati 3 pusher: droga venduta anche a una babysitter

Tre persone sono state arrestate dai carabinieri ai giardini a lago di Como mentre vendevano droga ad una babysitter di 36 anni. E' successo mercoledì 28 novembre 2018.

In flagranza di reato per spaccio di sostanze stupefacenti sono stati arrestati tre cittadini del Gambia, tutti maggiorenni ed irregolari sul territorio dello Stato. In particolare, uno dei tre, seduto su una panchina, in compagnia dei connazionali, è stato sorpreso cedere un grammo di marijuana ad una 36enne di professione baby sitter.

L’immediato intervento dei Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Como, che hanno bloccato e sottoposto a perquisizione personale i 3 gambiani, ha consentito di rinvenire 170 euro in banconote di piccolo taglio e 11 grammi di marijuana, già divisa in dosi, in un marsupio. Trovati anche 20 grammi di marijuana, suddivisa in 2 involucri, occultati in bocca ad uno di loro e una dose da un grammo di canapa indiana negli slip dell’ultimo.

Vicino alla panchina recuperato anche un involucro in carta con 7 grammi di marijuana e 12 di hashish. Stupefacente, per un totale di 50 grammi e denaro contante, sottoposti a sequestro. I tre arrestati, espletate le formalità di rito, sono stati giudicati, nella mattinata di giovedì 29 novembre, per direttissima.