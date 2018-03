Spaccio e denaro sporco al Fox Town di Mendrisio: 17 indagati

Diciassette persone coinvolte e ben 450 chili di droga sequestrati, 440 di marijuana, 10 di eroina e 200 di sostanza da taglio: è il bilancio dell'Operazione Aquila nera con cui la guardia di finanza ha smantellato una banda di albanesi.

Le indagini condotte dal nucleo di polizia economico-finanziaria di Milano e dirette dal procuratore della Repubblica di Como, Nicola Piacente, e dal sostituto procuratore Antonio Nalesso, hanno permesso di scoprire la banda. Dall'Albania importava la droga per poi venderla in Italia e in Svizzera, usando sistemi di comunicazioni criptici e modi ingegnosi per nascondere gli stupefacenti.

Ora i finanzieri stanno notificando tutti gli avvisi di conclusione indagini. Sono numerose le perqusizioni eseguite nelle province di Como, Milano, Genova e Lucca.