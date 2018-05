Albiolo, spaccia cocaina in casa mentre è ai domiciliari: arrestato

Era agli arresti domiciliari, ma spacciava droga come se niente fosse direttamente in casa. Per questo un cittadino marocchino di 37 anni è stato arrestato mercoledì 2 maggio 2018 e portato nel carcere Bassone di Como dai carabinieri di Olgiate Comasco.

Tutto è partito da un controllo di routine effettuato dai militari per accertare la presenza dell'uomo in casa secondo quanto prescritto dalla misura cautelare. Nei pressi dell'abitazione del marocchino, però, i carabinieri hanno sorpreso un uomo extracomunitario che, accortosi della della pattuglia, si è dato velocemente alla fuga. Insospettiti dal comportamento dell'uomo e dalla sua presenza vicino alla casa di Albiolo, i carabinieri hanno deciso di perquisire l'abitazione.

Il sospetto dei militari si è rivelato fondato: nascoste dentro al bastone della tenda del soggiorno hanno trovato un involucro contenente 10 dosi di cocaina già confezionate, per un peso complessivo di 7,5 grammi.

Il 37enne è stato arrestato in flagranza di reato di produzione, traffico e detenzione illecita di sostanze stupefacenti e portato al Bassone.