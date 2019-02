Droga nei boschi di Fino Mornasco: smantellato bivacco dello spaccio

Nuovo blitz dei carabinieri contro la droga nei boschi di Fino Mornasco: i militari hanno scoperto e rimosso un bivacco utilizzato dagli spacciatori in località Campagnola.

L'operazione dei militari della Stazione Carabinieri di Fino Mornasco rientra nell’ambito dei consueti servizi volti al monitoraggio e alla repressione delle fenomenologie criminali connesse con lo spaccio di sostanze stupefacenti. Arriva al termine di una mirata attività info-investigativa che ha portato, nel corso della giornata di giovedì 31 gennaio 2019, alla scoperta del bivacco.

Nella foto la droga sequestrata



Dentro la tenda i militari hanno trovato 94,2 grammi di hashish contenuti in un involucro e 5,4 in una bustina oltre a 1,3 grammi di cocaina sempre contenuti in una bustina. Rinvenuto anche materiale vario per il confezionamento. Il tutto è stato posto in sequestro penale, mentre il relativo bivacco è stato smantellato.

I carabinieri invitano i cittadini a segnalare ogni episodio sospetto.