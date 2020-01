Albavilla, spacciava cocaina ed eroina in strada: arrestato

Spacciava in strada ad Albavilla. I suoi clienti lo raggiungevano sulla pubblica via dove avveniva lo scambio: cocaina ed eroina le sostanze stupefacenti più vendute da M. R., pusher di 54 anni. La polizia di Como è riuscita a sorprenderlo in fragranza di reato e ad arrestarlo nella giornata di ieri, 14 gennaio 2020, proprio grazie ad alcune telecamere comunali che inquadravano le aree dove avveniva lo spaccio. Stando alle immagini prese in carico dalla polizia, l'attività di compra-vendita di eroina e cocaina avveniva quotidianamente. La Squadra Mobile quindi, dopo un periodo di osservazione, è intervenuta arrestando l'uomo in flagranza di reato per spaccio di sostanze stupefacenti.

L'abitazione del 45enne è stata perquisita e sono stati rinvenuti, oltre alla droga, soldi in contanti, un bilancino di precisione e altri materiali evidentemente utilizzati per confezionare le dosi da vendere ai suoi clienti.

L'uomo, dopo l'arresto, è stato condotto in Questura ed è stata disposta nei suoi confronti la misura cutelare, con l'obbligo di presentarsi alla polizia giudiziaria.