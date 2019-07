Como, spaccia marijuana ai giardini a lago: arrestato

La polizia di Como ha arrestato intorno alle 19 del 23 luglio 2019 in zona giardini a lago un giovane pusher. Si tratta di un 29enne proveniente dal Ghana, in italia regolarmente e senza precedenti penali. Gli agenti lo hanno notato mentre gettava a terra un involucro di plastica dopo aver visto l'auto della polizia. Gli agenti gli si sono avvicinati gli hanno chiesto conto della sua presenza in quella zona. L'involucro a terra conteneva quasi un grammo di marijuana. Vicino c'era la bicicletta del ragazzo con una maglia nel cestino in cui erano nascosti oltre due grammi di marijuana. Il giovane ghanese ha ammesso di esserne il proprietario.

Piano piano il giovane ha cercato di allontanarsi sempre più dai poliziotti ma è stato fermato e condotto in questura dove è stato perquisito. In una scarpa nascondeva 24 grammi di marijuana. Il pusher è stato arrestato per poi essere rimesso in libertà in attesa del processo a fine luglio.