Cabiate, trovato con 33 dosi di cocaina: arrestato 28enne

Aveva con sé 33 dosi di cocaina, per un totale di 25 grammi. Un marocchino di 28 anni, irregolare sul suolo italiano, è stato arrestato a Cabiate dai carabinieri della Tenenza di Mariano Comense. Il giovane pusher, che è risultato domiciliato a Cantù, aveva con sé anche 90 euro in contanti che i militari hanno ritenuto essere provento dell'attività di spaccio di sostanze stupefacenti. Il giovane marocchino è stato fermato mentre si trovava in via Suore di Cottolegno. L'arresto è scattato a cocnlusione di alcune indagini costituite, soprattutto, da appostamenti nella zone a causa dei movimenti sospetti notati da alcuni cittadini della zona.