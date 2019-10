Cadorago, spacciatore vede la polizia e scappa nel bosco: arrestato con 30 grammi di droga

La polizia di Como ha arrestato per spaccio di droga un cittadino marocchino, E.M., di 29 anni, senza permesso di soggiorno e senza fissa dimora. Il fermo è stato di quelli da telefilm polizieschi, infatti nella zona di Cadorago, lungo la provinciale, 31 una pattuglia della Polizia di Stato aveva visto un'auto fermarsi e far scendere alla bell'e meglio un giovane. Ma se i poliziotti fossero stati ancora in dubbio, la pronta fuga del ragazzo non ha lasciato scampo a esitazioni ed è quindi partito l'inseguimento.

Quando gli agenti lo hanno trovato nella zona boschiva, che cercava di nascondersi dietro a un cespuglio, l'hanno subito perquisito con il sospetto che il ragazzo avesse della droga da spacciare. Infatti in tasca gli trovano tre involucri che contengono 21 grammi di eroina e 10 di cocaina, due telefoni e una somma di denaro verosimilmente proveniente appunto dall'attività illecita. Grazie alla fragranza di reato, gli agenti hanno potuto scortare direttamente il giovane in questura, dove è stato identificato, subito arrestato per il reato di detenzione ai fini di spaccio e segnalato anche come irregolare sul territorio italiano. Da lì, è stato portato direttamente al carcere del Bassone.