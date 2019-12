Spacciatore di cocaina arrestato in un motel a Turate

Un uomo di 39 anni, residente a Garbagnate Milanese, è stato arrestato al Motel dei Laghi di Turate dopo un blitz dei carabinieri che stavano indagando su di lui per spaccio di sostanze stupefacenti. L'uomo si trovava nella camera presa in affitto per trascorrere la notte quando i militari delle stazioni di Lomazzo e Turate, insieme ai colleghi del nucleo operativo e radiomobile hanno bussato alla porta. Con sé, in camera, il pusher avea 9 grammi di cocaina. I carabinieri hanno perquisito anche la sua automobile dove hanno trovato, nascosti nel cruscotto, altri 160 grammi di cocaina. L'uomo è stato arrestato e portato al carcere Bassone di Como.