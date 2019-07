Droga in auto: arrestato spacciatore ad Arosio

Scoperto con la droga in auto, ha cercato di sfuggire ai carabinieri divincolandosi con violenti spintoni, ma è stato bloccato e arrestato ad Arosio. In manette un 36enne marocchino, senza fissa dimora e irregolare in Italia.

L'arresto nella serata di sabato 29 giugno 2019: i carabinieri di Mariano Comense hanno controllato un'auto sospetta in via Santa Maria Maddalena ad Arosio, cogliendo il 36enne che tentava di occultare tra i vari effetti personali sostanza stupefacente del tipo cocaina (dal peso di 3,61 grammi, suddivisi in 7 involucri avvolti in cellophane).

L'uomo, vistosi scoperto, ha reagito con violenti spintoni contro i carabinieri ed è fuggito a piedi, ma è stato bloccato dopo un inseguimento e arrestato. Si trova al carcere Bassone di Como a disposizione dell'autorità giudiziaria. Per lui l'accusa è detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti e resistenza a pubblico ufficiale.