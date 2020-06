Spaccata e furto al negozio iRiparo di via Milano a Como

Furto con spaccata nella notte tra l'8 e il 9 giugno 2020 al negozio di telefonia e riparazioni di smartphone iRiparo di via Milano a Como. Malviventi hanno sfondato con un mattone la vetrina del negozio riuscendo a infrangere anche la teca che custodiva alcuni telefonini. Senza introdursi nel negozio ai ladri è bastato infilare il braccio nel buco prodotto dalla mattonata per afferrare alcuni smartphone. Nel fare questo uno dei delinquenti si è ferito, probabilmente tagliandosi con i vetri rotti.

I proprietari del negozio sono stati avvisati dai titolari dei negozi vicini che hanno alzato la serranda al mattino presto. Sul posto è intervenuta la polizia della Questura di Como per le indagini.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.