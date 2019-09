Navigazione Laghi sospende i tre marinai sorpresi ubriachi in servizio

Sono stati sospesi dal servizio i tre componenti dell'equipaggio del battello Fra Cristoforo che venerdì 20 settembre 2019 sono stati sorpresi in servizio con un tasso alcolico nel sangue superiore al consentito.

A comunicarlo è la direzione della Navigazione Laghi in una nota ufficiale nella quale, dopo aver ripercorso i fatti di quel giorno, afferma di giudicare "gravissimo quanto accaduto così come si prospetta dai primi accertamenti" e di aver "provveduto immediatamente a sospendere dal servizio il personale coinvolto". L'azienda aggiunge inoltre che "non esiterà a prendere oppurtuni provvedimenti adeguati al grave comportamento avvenuto".

Il comportamento anomalo dei tre marinai, comandante compreso, era stato notato da un turista a bordo del battello che non aveva esitato a segnalare quanto stava avvenendo alla direzione dell'esercizio. La Navigazione Laghi aveva quindi allertato le forze dell'ordine e, una volta giunti al molo di Como, i tre erano stati presi in consegna dalla pattuglia dei carabinieri che ne aveva accertato lo stato di ubriachezza facendo scattare, per tutti, la denuncia.