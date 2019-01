Sorpassi pericolosi a folle velocità nel tunnel del San Gottardo: fermato alla dogana di Chiasso-Brogeda

Aveva effettuato una serie di sorpassi pericolosi ad alta velocità all'interno della galleria autostradale del San Gottardo, ma non l'ha fatta franca: automobilista fermato e denunciato vicino alla dogana di Chiasso-Brogeda.

Protagonista un ragazzo di 25 anni, italiano e residente in Italia, alla guida di un'auto con targhe inglesi. E' successo mercoledì 23 gennaio 2019: la vettura, diretta verso sud, è stata intercettata poco dopo le 22 da una pattuglia delle guardie di confine.

Dagli accertamenti è risultato che il giovane era l'autore dei numerosi sorpassi avvenuti in precedenza all'interno della galleria autostradale del San Gottardo ad una velocità ben al di sopra dei limiti consentiti. L'uomo è stato quindi denunciato al Ministero Pubblico per grave infrazione alla Legge federale sulla circolazione stradale.