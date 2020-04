Dramma a Colico, morti due ragazzi per probabile overdose: uno era residente a Sorico

L'allarme è stato lanciato nella serata di domenica 26 aprile e il dramma è accaduto a Calco, in provincia di Lecco. Qui, in una casa privata, hanno perso la vita per sospetta overdose due giovanissimi ragazzi di 19 e 18 anni, il primo era residente a Sorico, in provincia di Como, il secondo a Piantedo (Sondrio). Sembrerebbe che in quella casa si sia svolto, nonostante i divieti della quarantena, un festino, ma le dinamiche sono ancora da verificare.

Intervenuti sul posto automedica, croce rossa, soccorso Bellanese, autoinfermieristica da Gravedona e anche l'elisoccorso. Nonostante i vari e disperati tentativi di rianimare i due giovani non c'è stato niente da fare. A lanciare l'allarme due ragazze che si trovavano nello stesso appartamento. Per loro stessa ammissione si erano addormentate per aver assunto metadone. Si sarebbero accorte della morte dei loro amici solo al risveglio, ma per prima cosa hanno avvisato i vigili del fuoco, pensando che si potesse trattare di una fuga di gas. Ma con l'arrivo in loco, si sono subito resi conto che si trattava di una probabile overdose, considerando anche lo stato della casa completamente a soqquadro e piena di bottiglie di alcool.

Le ragazze sono state portate alla stazione dei carabinieri di Colico per essere ascoltate. Il magistrato ha disposto il sequestro dell'appartamento e l'autopsia sui due corpi e le indagini sono in corso, anche se l'ipotesi più avvalorata rimane quella di morte per overdose.