Vigili del fuoco in via Oltrecolle per soccorrere una persona: ma la casa era vuota

Disagi su via Oltrecolle a Como (località Lora) a causa di un intervento di soccorso da parte dei vigili del fuoco. I pompieri sono dovuti intervenire con un'autoscala per entrare in un appartamento posto ai piani alti di un palazzo. La presenza dei mezzi dei vigili del fuoco sulla carreggiata ha reso necessario rallentare e deviare il traffico su una sola corsia. Quando i pompieri sono entrati in casa per soccorrere una persona che non rispondeva al citofono e al telefono si sono accorti che l'abitazione era vuota. In casa non c'era nessuno, quindi falso allarme quello lanciato dai familiari.