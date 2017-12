Ticino, un sito illegale per vedere programmi italiani: denunciati tre uomini di Lugano

Avevano aperto un sito internet per consentire agli utenti di vedere programmi di televisioni satellitari a prezzi molto ridotti rispetto a quelli praticati dalle stesse piattaforme che trasmettevano quei programmi. Nei guai due italiani e uno svizzero residenti a Lugano, in Canton Ticino.

L'inchiesta condotta dalla procura ticinese con l'ausilio della polizia cantonale è scattata a seguito della denuncia proprio di una delle piattaforme satellitari i cui programmi venivano trasmessi sul sito abbot.ch, ora chiuso su ordine della magistratura svizzera.

Dopo l'interrogatorio da parte di agenti della polizia cantonale, sono stati tutti e tre denunciati per infrazione alla legge federale sui diritti di autore nonché per titolo di fabbricazione e immissione in commercio di dispositivi per l'illecita decodificazione di offerte in codice.