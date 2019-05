Simone Bertelè, il ragazzo morto nell'incidente di Alzate Brianza

Si chiamava Simone Bertelè, aveva 26 anni. La sua vita si è tragicamente interrotta poco dopo le 18.30 di lunedì 29 aprile 2019 lungo via don Giovanni Minzoni ad Alzate Brianza. Il ragazzo, residente in paese, è morto a seguito delle ferite riportate in un incidente mentre viaggiava in sella alla sua moto. Fatale l'urto con un'auto.

I soccorritori del 118 hanno cercato di rianimarlo sul posto per poi trasportarlo urgentemente all'ospedale di Cantù. Le sue condizioni sono apparse subito gravissime ma i soccorritori hanno fatto un disperato tentativo. Purtroppo quando in ospedale i medici non hanno potuto fare altroche constatare il decesso. Adesso i carabinieri della compagnia di Cantù indagano su quanto accaduto. Non sono stati ancora resi noti ufficialmente dettagli sulla dinamica dell'incidente e quindi sulle responsabilità.